Hilfswerk-Bezirksleiterin Andrea Wöber (links) mit Lebensretterin Meliha Hodiæ © Danja Santner

Seinen persönlichen Schutzengel lernt nicht jeder kennen. Doch der Villacherin Ina Kofler ist dies im April passiert. „Wenn Meliha nicht so geistesgegenwärtig reagiert hätte, wäre ich jetzt nicht mehr auf dieser Welt“, ist sich die schwer Lungenkranke Frau sicher. Meliha Hodiæ, die seit fünf Jahren beim Hilfswerk Kärnten in Villach als Heimhilfe tätig ist, wurde zu ihrer Lebensretterin. „Sonst kommt sie immer am Vormittag, doch aus irgendeinem Grund hab ich sie gebeten, an jenem Tag später vorbei zu kommen,“ schildert Kofler.