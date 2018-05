Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sonne, aber auch Wolken und Regen sind am Mittwoch im Villacher Raum zu erwarten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Über den Alpen ist eine flache Druckverteilung vorherrschend. Zusammen mit kühler Luft in der Höhe nimmt die Schauerneigung am Mittwoch im Tagesverlauf gebietsweise zu. Vor allem gegen Mittag und am frühen Nachmittag können sich einige Regenschauer ausbilden. Es regnet im Villacher Raum nicht überall. "Welche Orte genau einen Regenguss abbekommen, ist nur schwer vorhersagbar", weist der Meteorologe Werner Troger auf die Unsicherheiten bei der Detailprognose hin.