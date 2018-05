Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am Villacher Hauptplatz eröffnete Combo-Musiker Heimo Platzner die Harmonikaschule „Harmonikum“.

Eröffnung in Villach

Heimo Platzner leitet die neue Harmonikaschule © Pacheiner

In der neuen Harmonikaschule am Villacher Hauptplatz ist alles auf das Instrument, das dort gelehrt wird, abgestimmt. Es gibt eine alte Hobelbank als Schreibtisch und eine Lampe aus einer alten Harmonika. „Der Raum identifiziert sich mit dem Instrument“, sagt Heimo Platzner (24). Der aus Thörl Maglern stammende Harmonikalehrer und Musiker der Band „Combo“ hat auf die große Nachfrage reagiert und nun in der Draustadt die Harmonikaschule „Harmonikum Villach“ eröffnet.

