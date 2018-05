Unter dem Hotel Holiday-Inn in Villach hat am Wochenende eine neue Bar aufgesperrt.

So sieht die neue Bar an der Drau aus © KK/Privat

Die Drau ist um einen Entspannungsort in der Sonne reicher. Am Wochenende eröffnete die Lagana-Bar unter dem Holiday Inn bei der Schiffsanlegestelle. Kredenzt werden Snacks, Eis und Getränke. So werden aus der Lagana-Küche etwa Ciabatta, Thunfisch-Wraps oder Shaking-Salad serviert. Auch gibt es selbst gemachten Eistee und eine große Auswahl an Eis. „Wir wollen damit die Drauberme beleben und besonders den Benützern des Drauradweges eine attraktive Pause gönnen“, sagt Hotel-Direktorin Kerstin Fritz. Geöffnet hat die Bar bei Schönwetter täglich von 11 bis 19 Uhr.