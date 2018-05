Zwei 13-Jährige haben am Freitag in der Neuen Mittelschule mit einer Airsoft-Pistole hantiert. Jetzt haben sie mit Konsequenzen zu rechnen.

In dieser Schule ereignete sich der Vorfall (Symbolfoto) ©

Nach "Schussübungen" zweier Buben am Freitag in der Neuen Mittelschule in Velden, gibt es für die 13-Jährigen Konsequenzen. "Schulintern wurde reagiert", sagt Bildungsdirektor Rudolf Altersberger. Was die beiden erwartet, kann er aber noch nicht sagen. "Gängige Praxis ist, dass ein Antrag auf Suspendierung beziehungsweise auf Ausschluss gestellt wird", sagt Altersberger. Der Antrag sei auf dem Weg zur Außenstelle des Landesschulrates.

