Das Suchtgift wurde in einer Tasche gefunden © LPD

Ein Schlag gegen die Suchtgiftkriminalität ist der Polizei am vergangenen Freitag in Villach gelungen. Nach gemeinsamen Ermittlungen durch die Suchtgiftgruppe des Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes nahmen Cobra-Beamte vier Slowenen auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums fest. Die Männer hatten versucht, eine große Menge an Marihuana zu verkaufen.