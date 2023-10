Dienstag kurz vor 16 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle Villach ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einer vermutlich eingeklemmten Person auf der Peter-Melcher-Straße im Villacher Stadtteil St. Magdalen gemeldet. Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Vassach und St. Magdalen wurden alarmiert.

Zwei Pkw kollidierten aus noch unbekannter Ursache miteinander und ein Fahrzeug wurde in den Straßengraben geschleudert. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Villach geriet mit seinem PKW auf einer Gemeindestraße in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen Klagenfurters. "Insgesamt waren zwei Verletzte vor Ort. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war in einem Pkw eine Person verletzt eingeschlossen. Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter sowie ein ebenfalls privat vor Ort befindliches Mitglied der Hauptfeuerwache Villach versorgten bereits den im Pkw eingeschlossen Mann aus Klagefurt", berichtet der Einsatzleiter der Hauptfeuerwache Villach, Martin Regenfelder.

© Hauptfeuerwache Villach

Fahrertüre entfernt

Nach Versorgung durch den kurz darauf eingetroffenen Notarzt des Roten Kreuzes wurde die Fahrertüre mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet und entfernt. Der Verletzte wurde dann mit dem sogenannten "Spineboard" aus dem Fahrgastraum befreit und durch den Arbeiter Samariter Bund mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Der Lenker des zweiten Pkw wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen des Samariterbundes ins Krankenhaus gebracht.

Der mit beiden Lenkern durchgeführte Alkomatentest verlief negativ. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr gereinigt. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Peter-Melcher-Straße war während der Arbeiten in diesem Bereich komplett gesperrt.