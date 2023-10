Zwei Kärntner, die bei der Landtagswahl im März Vertrauenspersonen in der Gemeinde St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) waren, sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses verurteilt worden. Ein Mitglied der Wahlkommission hatte doppelt gewählt. Die beiden Angeklagten sollen dies sofort an eine Parteifunktionärin weitergeleitet haben, die in einem anderen Wahllokal tätig war. Sie bekamen Geldstrafen, einer zusätzlich bedingte Haft.