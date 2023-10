Rauchschwaden waren Dienstagvormittag kurz nach 7 Uhr im Villacher Frühverkehr bei Villach-Warmbad zu sehen. Aus noch nicht geklärter Ursache fing ein Fahrzeug am Parkplatz neben der Bundesstraße Feuer. "Beim Eintreffen der alarmierten Hauptfeuerwache Villach stand der Pkw bereits in Vollbrand", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. "Sofort wurde eine Hochdrucklöschleitung vom Tanklöschfahrzeug vorgenommen und das Feuer bekämpft", so Einsatzleiter Bernhard Selan von der Hauptfeuerwache.

Der Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der betroffene Pkw brannte fast vollständig aus. Für die Nachlöscharbeiten wurde zusätzlich Schaummittel auf das Fahrzeug aufgebracht. Der Pkw wird in weiterer Folge durch einen privaten Abschleppdienst abgeholt.

Nach rund einer Stunde konnte die Hauptfeuerwache, die mit einem Einsatzfahrzeug und vier Mann gemeinsam mit der Polizei Villach im Einsatz stand, wieder abrücken.