Erst vor wenigen Tagen war "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy in Wien. Dort erfolgte der Drehstart für die Lisa-Film-Dokumentation "Filme, Stars und Sternchen" des Klagenfurter Regisseurs Flo Lackner. Die Filmproduktionsgesellschaft mit Sitz in Velden feiert im kommenden Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Zachi Noy drehte schon mehrmals für Lisa-Film, war für Dreharbeiten in Kärnten. Der israelische Schauspieler war etwa in "Popcorn und Himbeereis" (1978) oder in "Ein Schloss am Wörthersee" (1990-1993) zu sehen.