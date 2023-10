Diese Diebe gingen besonders dreist vor – zumindest in der Wahl des Tatorts. Bislang unbekannte Täter haben zwischen 12. und 16. Oktober auf einem Friedhof in Villach das Vorhängeschloss von einem Kerzenautomaten aufgebrochen und den darin befindlichen Bargeldbestand in unbekannter Höhe gestohlen.

Ein weiteres Vorhängeschloss versuchten der oder die Täter aufzubrechen. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt, weitere Erhebungen seitens der Polizei laufen.