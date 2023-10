Schwere Handverletzungen erlitt ein Arbeiter (33) aus dem Bezirk Villach Land am Montag bei einem Arbeitsunfall mit Villach. Der Mann wollte eine Sandprobe entnehmen und führte einen Eimer in eine Siebmaschine. Dabei zog er sich bei einer Spirale in der Siebmaschine aus unbekannter Ursache schwere Verletzungen an der rechten Hand zu.

Der Mann, der alleine war, informierte einen Kollegen, der die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. "Weitere Ermittlungen zum Tathergang sind erforderlich", teilt die Polizei mit.