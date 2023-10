Mordanklage gegen einen Kärntner (24) in der Steiermark: Die Staatsanwaltschaft (StA) Leoben wirft dem Mann aus dem Bezirk Villach-Land vor, seine ehemalige Freundin (22) vorsätzlich getötet zu haben, so Behördensprecher Andreas Riedler. Der 24-Jährige habe sein Opfer so lange gewürgt, bis die junge Frau erstickt ist.