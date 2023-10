In der Nikolaigasse ist jetzt wieder alles in Ordnung: Trattoria und Pizzeria "Tutto Apposto" (Deutsch: "Alles in Ordnung") eröffnet. Betrieben wird sie von zwei in Kärnten bestens bekannten Italienern.

Stil kann man nicht kaufen. Man hat ihn oder eben nicht. Carmine Amendola, Betreiber des Ristorante "Nero di Seppia" in der Gaswerkstraße in Villach, hat Stil. Und so zelebrierte am Dienstag im Anzug mit kurzer Hose gemeinsam mit Geschäftspartner Fedele Delfine die Eröffnung seiner neuen Trattoria und Pizzeria "Tutto Apposto" (Deutsch: "Alles in Ordnung") in der Nikolaigasse.