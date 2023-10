Mittwoch gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Arnoldstein zu einem Großbrand in Fürnitz gerufen. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand. "Insgesamt waren zwei Lagerhallen in Vollbrand. Wir haben uns darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus südlich davon zu verhindern", sagt Einsatzleiter Michael Miggitsch. Mit Unterstützung acht weiterer Feuerwehren, mit insgesamt 80 Einsatzkräften, konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

© FF Arnoldstein

"Zwei Lagerhallen mit Kürbiskernen, Holzstapeln und diversen Geräten sind komplett abgebrannt", sagt Miggitsch. Derzeit entfernt man mit Kränen die Blechdächer, um an weitere Glutnester heranzukommen: "Der Brand ist unter Kontrolle, Brandaus können wir aber noch nicht geben. Die B 83 ist zwischen Fürnitz und der Abzweigung zum Wurzenpass gesperrt und wird voraussichtlich gegen 11 Uhr wieder freigegeben."