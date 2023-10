Mittwoch gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Arnoldstein zu einem Großbrand in Fürnitz gerufen. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand. "Wir haben uns darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus südlich davon zu verhindern", sagt Einsatzleiter Michael Miggitsch. Acht Feuerwehren, mit insgesamt 80 Einsatzkräften, standen im Einsatz und konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

© FF Arnoldstein

Am Vormittag waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, mit Kränen die Blechdächer zu entfernen, um an weitere Glutnester heranzukommen. Zu Mittag konnte "Brand aus" gegeben werden.

Nachbar schlug Alarm

"Ein Nachbar hat uns informiert, dass es raucht", sagt Landwirt Hans Mikl. Bei dessen Eintreffen war das Feuer bereits ausgebrochen. Binnen Minuten habe sich der Brand ausgebreitet. "Es ist alles sehr schnell gegangen", sagt Mikl, der auch Kammeramtsdirektor in der Landwirtschaftskammer Kärnten ist. Auch ein Nebengebäude ist abgebrannt.

Das Feuer dürfte, so Mikl, aufgrund eines technischen Defektes zu Beginn des Kühlprozesses bei der Trocknungsanlage ausgebrochen sein. In der Halle wurden Sonnenblumenkerne getrocknet. Ein Kipper mit Sonnenblumenkerne sei als Erstes in Brand gestanden. Die heurige Kürbis- und Leinsamenernte sei bei dem Brand vernichtet worden. Zudem rund zehn Tonnen Sonnenblumenkerne, die sich in einem Silo im Freien befunden hatten. Auch teure Maschinen, wie etwa jene für das Reinigen der Ölsaaten, wurden ein Raub der Flammen. Weiters war Bauholz in der Halle gelagert.

Der Gesamtschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Erhebungen zur Klärung der Brandursache sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Auch wenn der materielle Schaden enorm ist, ist Mikl froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren.