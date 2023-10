Am Donnerstag wurde eine 62-jährige Frau aus Villach Opfer von Betrügern. Die bislang unbekannten Täter kontaktierten die 62-Jährige per SMS und gaben sich als die Tochter der Frau aus. Die vermeintliche Tochter gab an, dass sie ihr Handy verloren habe und nun dringend eine Überweisung tätigen müsse.

Im Glauben, dass es sich tatsächlich um ihre Tochter handelt, überwies die Frau mehrere Tausend Euro auf zwei unterschiedliche ausländische Konten. Erst als sie am nächsten Tag mit ihrer Tochter sprach, flog der Betrug auf.