An einer Kreuzung bei der Villacher Eishalle brennen seit Donnerstagabend Kerzen. Sie wurden dort im Gedenken an einen 43-jährigen Villacher entzündet. Wie die Polizei auf Nachfrage der Kleinen Zeitung am Freitag bestätigt, ist der Mann am 27. September im Klinikum Klagenfurt verstorben. Der Unfall in der Tiroler Straße liegt bereits drei Wochen zurück.

An dieser Kreuzung bei der Eishalle kam es zur Kollision © Lux

Am Abend des 8. September war der 43-Jährige mit seinem Motorrad auf der Tiroler Straße stadtauswärts unterwegs. An einer Kreuzung wollte er gegen 20.45 Uhr abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen ihm entgegenkommenden 17-jährigen Mopedlenker. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker wurden bei dem Unfall verletzt. Der 43-Jährige offenbar so schwer, dass die Ärzte nun den Kampf um sein Leben verloren haben.