Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag durch Aufzwängen eines Kellerfensters in die Doppelhaushälfte einer 66-jährigen Pensionistin in Villach ein.

Während die Pensionistin alleine im Haus schlief, durchsuchten die Täter zuerst den Keller und anschließend das Wohnzimmer nach Wertgegenständen. Sie stahlen schlussendlich aus der Brieftasche im Vorraum des Hauses 100 Euro Bargeld und verließen das Haus über die Eingangstüre.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.