In Zeiten, in denen Klimawandel und Umweltschutz immer stärker in den Fokus rücken, setzen auch immer mehr Schulen auf die Förderung nachhaltiger Praktiken. So auch die Höhere Technische Lehranstalt Villach, die kürzlich angekündigt hat, bei Klassenreisen auf die Benützung von Flugzeugen zu verzichten und stattdessen auf die umweltfreundliche Alternative der Bahn zu setzen.