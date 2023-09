In der Gemeinde Finkenstein beginnen am Montag, 25. September, Sanierungsmaßnahmen an der B 85 Rosental Straße bei der Ortsdurchfahrt von Latschach sowie an der L 54 St. Martiner Straße in Ledenitzen. "Wir haben die Bauarbeiten bewusst in den Herbst verlegt, um für die Gemeinde wichtige touristische Veranstaltungen wie das Harley Treffen nicht zu behindern", sagt Straßenbaureferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Insgesamt fließen mehr als 1,1 Millionen Euro in die Sanierung der Ortsdurchfahrten.