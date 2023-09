Beamte der Verkehrsinspektion Villach konnten am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einer Verkehrsüberwachung in der Gerbergasse in Villach einen Pkw-Lenker anhalten. Der 29-Jährige aus Bad Bleiberg war auf der Gemeindestraße, für sie gilt Tempo 30, mit seinem Auto mit 99 Km/h unterwegs.

Dem Bad Bleiberger wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Raser angezeigt.