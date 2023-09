"Und wie war es im Kindergarten?" Auf die übliche Elternfrage hatten die Kinder der Kindergruppe Pinocchio am Freitag eine abenteuerliche Antwort parat. Denn die Buben und Mädchen aus Fürnitz haben einen Waldbrand verhindert. Für die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz sind die Kleinen jetzt, "große Helden". "Die Kinder haben vorbildhaft gehandelt. Es hat uns wirklich überrascht, dass so kleine Kinder, im Alter von drei bis sechs Jahren, schon so viel mitdenken. Durch das aufmerksame Handeln der Kinder konnte ein größerer Brand im trockenen Wald verhindert werden!", sagt Christopher Tiefnig – Kommandant-Stellvertreter der FF Fürnitz.