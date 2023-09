Eine 50 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Villach führte am Samstagvormittag im Zuge der Fohlenbewertung des Fohlenmarktes in Feistritz an der Gail ein Pferd durch den dortigen Bewertungsraum. Aus unbekannten Gründen strauchelte das Tier, wodurch die Frau zu Sturz kam.

Sie wurde dabei von einem Huf des Pferdes getroffen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde die 50-Jährige von der Rettung ins LKH Villach gebracht.