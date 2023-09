In Italien werden im September und Oktober verschiedene regionale Zivilschutz-Probealarme durchgeführt. Darüber hat die italienische Katastrophenschutzbehörde die zuständigen österreichischen Stellen informiert.

Am Dienstag, dem 12. September, finden die Probealarme in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien statt. Die Signale können aus technischen Gründen in einem Radius von etwa zwanzig Kilometern über die Grenze hinausgehen. Daher können sie laut der italienischen Katastrophenschutzbehörde auch in einigen Kärntner, Salzburger und Tiroler Gemeinden im Grenzgebiet zu Italien wahrgenommen werden.

Die weiteren Termine für die regionalen Zivilschutz-Probealarme sind am 19. September in der Lombardei, 21. September im Valle D'Aosta – Vallé d'Aoste, 27. September in Ligurien und 13. Oktober in der Provinz Bozen – Südtirol. Näheres dazu ist auf der Website www.it-alert.it zu entnehmen.