Er ist ein visionärer Gärtner, der am Faaker See Zitronen blühen lässt und im heurigen Jahr zwei Jubiläen feiert: seinen 60. Geburtstag und 30 Jahre Bio-Zitrusgarten in Faak am See. Die Rede ist von Bio-Zitronenbauer Michael Ceron, und ebendieser hat sich seinen Sehnsuchtsort geschaffen und beschäftigt sich dort mit der Zitrusfrucht.