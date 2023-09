Nicht nur in Klagenfurt kam es am Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch, auch in Velden sorgte ein Wasserrohrbruch für Probleme. Gegen 16.30 Uhr kam es als Folge in der Kranzelhofenstraße zu einem plötzlichen Hangrutsch, bei welchem rund 1000 m3 Erdmaterial in die darunterliegende Römerschlucht abrutschten.