In ihrem Modegeschäft "Mel Ami" in der Villacher Widmanngasse, bietet Melanie Hebein (50) ein breites Repertoire an: Egal ob maßgefertige Mode nach Vintage-Schnitten oder das Upstyling von alten zu neuen Kleidungstücken: Hebein ist immer auf der Suche nach der nächsten textilen Herausforderung.