Reiche Beute haben bisher unbekannte Täter in einer Wohnanlage in Villach gemacht. In der Nacht auf Sonntag brachen sie bei zwei Wohnhausanlagen in Villach insgesamt zwölf Kellerabteile auf. Daraus gestohlen wurden laut Polizei mehrere E-Bikes, E-Scooter, hochpreisige E-Gitarren sowie weiteres Musikequipment.

Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur. "Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt, weitere Erhebungen werden geführt", so die Polizei am Sonntagnachmittag.