Ein Pkw mit deutschem Kennzeichen raste am Freitag gegen 14 Uhr auf der Südautobahn (A 2) an Beamten der Autobahninspektion Villach vorbei. Die 24-jährige Lenkerin fuhr mit 210 km/h von Villach kommend in Richtung Italien.

Auf Nachfrage der Beamten gab sie an, am Weg in den Urlaub zu sein. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrt wurde vom Beifahrer der Frau fortgesetzt.