In einem Reitstall in Paternion kam es am Mittwoch zu 9.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein sechsjähriges Mädchen aus dem Bezirk Villach rittauf einem fünfjährigen Wallachen in Schritt und Trab an einer Lounge, die Mutter des Kindes war dabei. Beim Übergang in den Galopp kippte die sechsjährige nach hinten, verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Pferd. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert.