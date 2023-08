Es ist eine Prachtvilla, die der Holzindustrielle Hans Tilly in Walterskirchen am Wörthersee hinstellen ließ. Wer würde hier nicht gerne am Ufer liegen und den Blick über das türkise Wasser streifen lassen? Aber die Liegenschaft ist ihm, seiner Familie, seinen Gästen vorbehalten. Passenten bleibt der neidvolle Blick über den Zaun; Schwimmern, Stand-Up-Paddlern jener vom See aus auf das perfekt gepflegte Naturjuwel.