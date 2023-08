Die A 10, Tauernautobahn, ist derzeit zwischen dem Knoten Villach und Villach-West in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auf der Unterflurtrasse St. Andrä befindet sich ein brennendes Fahrzeug.

Laut Asfinag-Sprecher Walter Mocnik prallte ein Lkw in Richtung Salzburg gegen einen Anpralldämpfer: "Das Fahrzeug schlitterte etwa 90 Meter in den Tunnel. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt." Der Notarzthubschrauber RK-1 der ARA-Flugrettung stand im Einsatz. Eine schwer verletzte Person wurde von den Einsatzkräften geborgen und von der ARA-Med-Crew notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus geflogen.

"Der Lkw fing bei dem Verkehrsunfall Feuer. Der Brand konnte allerdings rasch gelöscht werden", berichtet Mocnik. Kurz vor 19.30 Uhr wurde die Autobahn Richtung Villach wieder für den Verkehr freigegeben. "Die A 10 in Richtung Salzburg ist noch gesperrt, die Bergung des Lkw gestaltet sich schwierig", sagt Mocnik. Der Tunnel wurde statisch geprüft und sei in Ordnung. Die Elektrik soll, so der Asfinag-Sprecher, bis 22 Uhr repariert sein.

© ARA

Laut Informationen von Antenne-Kärnten-Hörern bildet sich bereits ein langer Rückstau auf der A 2 und der A 11 im Bereich Knoten Villach." Für Pkw ist eine Umleitung ab Villach-West bis Warmbad und Richtung Salzburg bei einer Betriebsumkehr und Ossiacher See wieder auf die A 10 eingerichtet", so Mocnik.