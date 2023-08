Ein 34-jähriger Grazer sprang Samstagabend gegen 18.45 Uhr beim Seecorso in Velden ins Wasser und wollte laut Zeugen unter einem Boot durchtauchen. In diesem Moment startete ein 19-jähriger Klagenfurter sein dort angeleintes Motorboot und wollte es zwischen den Stegen rückwärts in den See manövrieren.

Dabei dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand der 34-Jährige in die Schraube des Motorbootes geraten sein, er wurde laut Polizei schwer verletzt. Ein zufällig anwesender Notarzt übernahm die Erstversorgung. Im Anschluss wurde der 34-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen und Einvernahmen erfolgen in den kommenden Tagen durch die Polizeiinspektion Velden.

Reanimation in Krumpendorf

Ein weiterer Badeunfall ereignete sich am Nordufer des Wörthersees in Krumpendorf: Ein 82-jähriger Wiener ging gegen 20 Uhr gemeinsam mit seiner Frau schwimmen. Kurz vor dem Ufer ging der Mann plötzlich unter. Eine anwesende 39-jährige Deutsche nahm diesen Vorfall wahr, zog den Mann sofort an die Oberfläche und barg ihn an Ufer. Dort reanimierte sie den 82-Jährigen und übergab ihn an die kurz darauf eintreffenden Rettungssanitäter. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.