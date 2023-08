Zu einem Feuerwehr-Großeinsatz kam es Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Villach. In der Oberen Fellach geriet eine Garage in Brand, die Flammen griffen teilweise auch auf das daneben gelegene Wohnhaus über. "Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand auf Schweißarbeiten zurückzuführen sein, die vor der Garage getätigt wurden. Dann kam es zu einer Verpuffung und ein Auto sowie das Garagendach fingen Feuer", berichtet Einsatzleiter Christian Dienesch von der Hauptfeuerwache Villach. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz standen weiters die Feuerwehren Pogöriach, Judendorf und Fellach.