Zwischen 20. Juni und 18. August wurden 15 Einbrüche in Hotelrezeptionen und Gaststätten im Stadtgebiet von Villach angezeigt. Der vorerst Unbekannte drang vorwiegend in den Nachtstunden in Hotels und Gaststätten ein, brach gezielt Kassenladen auf und stahl ausschließlich Bargeld im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro. Andere Wertgegenstände blieben unberührt.

Aufgrund einer Videoüberwachung und bereits gesicherten und ausgewerteten Tatortspuren konnte ein 27-jähriger Mann, Staatsangehöriger der Russischen Föderation, mit Wohnsitz in Villach ausgeforscht werden. Am Freitag wurde der Mann an der Wohnadresse seiner Eltern in Villach aufgrund einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung festgenommen und nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Ob der Mann für weitere Einbrüche verantwortlich ist, wird derzeit durch Spurenabgleiche überprüft.