Österreichs Fraueneishockey hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich mit Selbstvertrauen ausgestattet. Die Krönung der akribischen Arbeit soll ab Sonntag bei der WM der Division IA im chinesischen Shenzhen folgen. Da holt die Truppe von Teamchef Alexander Bröms zum großen Coup aus, will in die A-Gruppe aufsteigen. Die Gegnerinnen kommen aus Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, der Slowakei und natürlich China.