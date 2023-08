Die Wasserrettung Velden ist sauer. Und das zu Recht. Ein Unbekannter hat das Einsatzboot der Helfer aufgeschlitzt, gibt die Einsatzorganisation auf Facebook bekannt.

"Scheinbar ist es ein toller Spaß, ein Einsatzboot zu zerstören", toben die Wasserretter. Es sei ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. "Wir können damit nicht mehr zu Einsätzen ausrücken...", betonen die Helfer.

Einsatzstellen-Leiter Gerd Mühlmann sagt zur Kleinen Zeitung. "Da hat jemand mit einer scharfen Klinge, wie von einem Stanleymesser, einen Schnitt gemacht. Das Boot kann nicht repariert werden, weil die Beschädigung fast bis zur Sicherheitsleiste reicht." Der oder die unbekannten Täter wurden angezeigt. "Was ist nur mit den Menschen los", schreibt ein User auf Facebook.

In der Nacht

Die Einsatzkräfte seien in der Nacht gegen 2.30 Uhr mit dem Boot zum Gelände in Cap Wörth zurückgekehrt und hätten es dort - wie immer - abgestellt. Danach muss es jemand aufgeschlitzt haben. Die Einsatzfähigkeit der Wasserrettung Velden sei nun stark eingeschränkt. "Zwei andere Einsatzstellen müssen unseren Bereich mit abdecken", sagt Mühlmann. Die Veldener Wasserretter können zwar auf den See ausrücken, "aber Einsätze an der Drau sind ohne dieses Boot nicht machbar". Die Bestellung eines neuen Einsatzbootes könnte bis zu 14 Wochen dauern, schildert Mühlmann.

Das Boot steht seit 20 Jahren im freien Gelände, "damit wir im Einsatzfall schnell wegkommen", schildert Mühlmann. Nie hat es etwas gegeben - bis in der Nacht auf heute. "Das ist ein gemeiner Bosheitsakt gegen uns", ärgert sich der Wasserretter.