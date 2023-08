Am Mittwoch, dem 9. August, kam es in einem Mehrparteienhaus in Villach zu einem Brand im Stiegenhaus im ersten Stock. Polizeibrandermittler fanden heraus, dass es sich ergaben um Brandstiftung handelte.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 56-jähriger Rumäne ausgeforscht werden. Der Beschuldigte ist geständig. Als Tatmotiv hat er Eifersucht gegenüber der ehemaligen Lebensgefährtin und deren neuem Freund angegeben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.