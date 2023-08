Der Reiseverkehr führt am Samstag wieder zu Verzögerungen und Staus auf den Reiserouten. Blockabfertigung gibt es aktuell auf der A 10, der Tauernautobahn, Richtung Süden vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach. Auf der A 11, Karawankenautobahn, verliert man vor dem Karawankentunnel bei der Ausreise nach Slowenien etwa 40 Minuten. Bei der Einreise dauert es eineinhalb Stunden länger. Das berichtet das Verkehrsservice der Antenne Kärnten. Auch auf der Ausweichroute über den Wurzen- oder Loiblpass ist immer wieder mit Verzögerungen zu rechnen.

Übliche Achse

Viele nutzen das schöne Wetter offenbar für eine Fahrt in den Süden. Die Rückreise wird sich aufgrund des Feiertags Mariä Himmelfahrt auf Sonntag, Montag sowie Dienstag aufteilen. "Wie schon an den vergangenen Wochenenden wird erneut die Achse München–Salzburg–Villach–Karawankentunnel in beiden Richtungen von Staus hauptbetroffen sein", berichtet der ÖAMTC.

Wichtiger Appell

Der ÖAMTC appelliert an alle, auch bei hohen Temperaturen gelassen zu bleiben und vorausschauend zu fahren. "Bitte unbedingt genügend Getränke im Fahrzeug mitführen, Pufferzeiten einplanen und nicht auf Pausen vergessen."