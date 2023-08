Wenn es um Satellitenbilder, Vermessungen und Luftaufnahmen geht, ist er ganz in seinem Element. Marc Kocheim ist Kärntens einziger ausgelernter Geoinformationstechniker. Er ist es schon gewohnt, seinen Beruf lang und breit erklären zu müssen. „Meine Freunde wissen teilweise immer noch nicht, was ich genau mache“, scherzt der gelernte Elementarpädagoge, der zunächst an der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (kurz BAFEP) maturierte und daraufhin vier Semester lang an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt Anglistik und Geografie auf Lehramt studierte.