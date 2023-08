Zwei unbekannte Täter sind verdächtigt, am Samstag gegen 16.30 Uhr ein Kinder-Motocross-Motorrad aus einer Garage in Urlaken, Bezirk Villach, gestohlen zu haben. Zwei Zeugen konnten beobachten, wie ein junger Mann das Motorrad vom Grundstück schob und mithilfe einer älteren Frau in einen grauen Pkw verlud.

Personenbeschreibungen

Der Mann ist 17 bis 20 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß, hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze Hose und einen grauen Kapuzenpullover.

Die Frau ist 65 bis 70 Jahre alt und trug eine rote Brille

Die Polizeiinspektion Landskron ersucht unter der Telefonnummer 0591332293 um Hinweise etwaiger Zeugen.