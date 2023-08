Die Winzer des Weinguts Römmert in Bayern schwören darauf. Sie beschallen ihre Weine mehrere Monate lang mit Musik unterschiedlicher Genres. "Mittlerweile haben wir das Experiment dreimal durchgeführt", liest man auf der Website des Weingutes. Von Klassik über Hardrock bis hin zu Jazz – die Weinexperten sind überzeugt, dass man einen Unterschied schmeckt. Jetzt kreierte man beim Weingut Römmert einen ganz speziellen Musikwein. Dieser wurde am Sonntag anlässlich eines Konzertes präsentiert.

Auf der Bühne standen der gebürtige Kärntner Lanny Lanner, seine Frau und "Wenn die Musi spielt"-Moderatorin Stefanie Hertel und deren Tochter Johanna Mross. Gemeinsam sind sie die Patchwork-Band "More than Words". Deren Musik kann man ab sofort nicht nur hören, sondern auch schmecken. "Hierfür haben wir Müller-Thurgau über Monate hinweg mit 'More than Words'-Songs beschallt", heißt es vonseiten des Weingutes.

Den Wein gibt es nur in limitierter Stückzahl.