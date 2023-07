Ein Villacher (32) fuhr am Sonntag gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw unter Alkoholeinfluss auf der Kärntner Bundesstraße (B 83) in Villach in Fahrtrichtung Warmbad. In Villach-Auen kam er laut Polizei wegen eines Streites mit seiner Gattin von der Straße ab und auf die dortige Verkehrsinsel. Mehrere Verkehrszeichen wurden dadurch beschädigt.

Beim Unfall wurden der Lenker, seine 29-jährige Gattin und die beiden mitfahrenden Kinder (3 und 4 Jahre alt) unbestimmten Grades verletzt. Die Familie wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Totalschaden

Am Pkw entstand Totalschaden. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde angezeigt.