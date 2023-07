Der Wettergott hatte dieses Mal Erbarmen und passte sich am vergangenen Freitag den kurzen Schottenröcken beim traditionellen Rettl-Romantikkirchtag an. Dieser fand heuer nicht wie gewohnt in der Villacher Innenstadt statt, sondern erstmals auf der modernisierten Burgruine in Finkenstein statt. Kärntens Kultschneider Thomas Rettl hatte dazu prominente Testimonials wie Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer und Ex-Fußballer Michael Konsel geladen, die seine neue Kollektion präsentierten.