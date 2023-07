Der Villacher Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Teilbebauungsplan für den Um- und Ausbau der Fachberufsschule Villach. Rund 60 Millionen Euro sollen in den Standort in der Tiroler Straße investiert werden.

Im Rahmen des mehrstufigen Vorhabens sollen die Werkstätten durch Zubauten in den westlichen Innenhöfen um 2400 Quadratmeter erweitert werden. Zudem ist die Generalsanierung bestehender Gebäudebereiche geplant. Der derzeitige Planungsstand sieht als Teil der finalen Baustufe die Schaffung eines „Campus FBS Villach/Tiroler Straße“ vor, in dem auch das Lehrlingsheim in den östlichen Gebäudebereich eingegliedert werden soll. Das Projekt soll in drei Phasen umgesetzt werden.

Baustart 2025

Die derzeitige Grobplanung sieht in Bauphase eins Investitionen von 25 Millionen Euro vor. Das umfasst Hallenerrichtungen und den Umbau für die Integration der Berufsgruppen der FBS Ferlach. Bei Fertigstellung ist voraussichtlich mit Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro für Bau und Einrichtung zu rechnen. Als frühester Baubeginn wird vom Bildungsreferat des Landes das Jahr 2025 angegeben.

Notwendig ist das Großprojekt aus mehreren Gründen: Die Berufsgruppenverschiebungen laut Berufsschulkonzept, das Alter der Schulgebäude und der beschleunigte technologische Wandel in den einzelnen Berufsfeldern erfordern die Umstrukturierungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am FBS-Standort Villach. So soll die höchstmögliche Ausbildungsqualität gesichert werden.

„In Villach ist es uns seit jeher ein wichtiges Anliegen, ein hochqualitatives Ausbildungsangebot in allen Bereichen anbieten zu können“, sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Kärntens Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) ergänzt: „Die großzügige Renovierung der Fachberufsschule Villach spiegelt unser Engagement wider, optimale Bedingungen für alle zu fördern. Dieses ehrgeizige Projekt verwandelt die Fachberufsschule in ein hochmodernes Kompetenzzentrum für eine Vielzahl von Berufen.“

Kfz-Lehrlinge wechseln von Wolfsberg nach Villach

Darunter befinden sich technische und handwerkliche Fachrichtungen wie Kfz-Technik, Metalltechnik, Doppellehrberufe, Karosseriebautechnik, Sonnenschutztechnik, Betriebs- und Distributionslogistik sowie Einzelhandel-Lebensmittel. Nach Fertigstellung der Kfz-Werkstätten werden übrigens die Kfz-Lehrlinge der FBS Wolfsberg nach Villach verlegt. Weiters soll die FBS Ferlach mit den Lehrberufen Oberflächentechniker, Waffenmechaniker und Büchsenmacher in den Standort Villach integriert werden.

Im Gegenzug siedeln die Elektrotechnik-, Schmiede- und Fahrzeugbau-Lehrlinge künftig an andere Standorte. Villach bleibt größter Berufsschulstandort Kärntens. In Villach wurden im vergangenen Schuljahr 2100 Schüler und Schülerinnen ausgebildet.