Rhodos und auch Korfu brennen seit Tagen. Was kann die Botschaft tun, um den Urlaubern aus Österreich zu helfen?

Philipp WASSERMANN: Es ist für uns immer wichtig, sämtliche verfügbare Informationen einzuholen, um die Lage einschätzen zu können. Die erste Frage lautet dabei: Sind Österreicherinnen und Österreicher betroffen? Angesichts der Waldbrände auf Rhodos und in anderen Gebieten in Griechenland wurde rasch ein Krisenstab des Außenministeriums eingerichtet und unser Team an der Österreichischen Botschaft Athen sowie vor Ort auf Rhodos verstärkt, um für Betroffenen bestmöglich zur Seite stehen zu können.