Der EC VSV errang in seiner Geschichte sechs Meistertitel. Sie waren als Einziger bei allen sechs dabei. Was war das Erfolgsrezept?

Giuseppe Mion: Drei Titel durfte ich als Spieler feiern, drei als Obmann. Der VSV war immer eine Familie. Nie stand die Einzelleistung im Vordergrund, weder von Spielern noch von Funktionären. Jeder hatte Stärken und Schwächen. Wir haben die Stärken jedes Einzelnen gebündelt, in der Mannschaft und im Vorstand.