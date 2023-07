Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der "Oxytop Solution GmbH" in Faak am See, Pogöriacher Straße 16, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.