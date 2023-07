Die Unternehmer des Oberen Hauptplatzes in Villach sind in Sorge und in keinster Weise einverstanden mit dem Neuzugang, der in ihrer unmittelbaren Nähe geplant ist. In der ehemaligen Bankfiliale gegenüber dem Rathausplatz soll sich ein zweiter Standort von „Royal Foods“ ansiedeln. Das Unternehmen existiert in der Lederergasse 6 bereits und will expandieren. „Wir würden uns darüber freuen, noch haben wir aber keine Genehmigung“, sagt Geschäftsführer Yelmaz Ali.